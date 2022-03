Elektrownia w Czarnobylu odłączona od sieci. Kułeba: brak zasilania grozi wyciekiem radioaktywnym

Rosjanie, którzy kontrolują elektrownię nuklearną w Czarnobylu, odłączyli ją od sieci. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba ostrzegł, że "zapasowe agregaty są zdolne zasilać Czarnobylską Elektrownię Jądrową przez 48 godzin", a zatrzymanie systemów chłodzenia zużytego paliwa "niesie bezpośrednie zagrożenie wyciekami radioaktywnymi". Wezwał Rosjan do wstrzymania ognia i dopuszczenia ekip naprawczych na teren elektrowni. Stanowisko w tej sprawie wydała też Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

We wtorek wieczorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podała, że utraciła kontakt z systemami monitorującymi poziom promieniowania odpadów radioaktywnych w elektrowni atomowej w Czarnobylu. W środę agencja Bloomberg podała - powołując się na ukraińskiego państwowego operatora sieci elektroenergetycznej - że Rosjanie odłączyli elektrownię od sieci.

Kułeba: brak zasilania w elektrowni grozi wyciekiem radioaktywnym

Według szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeby jedyna sieć dostarczająca prąd do okupowanej przez wojska rosyjskie elektrowni jest uszkodzona. "Wzywam społeczność międzynarodową, by pilnie zażądała od Rosji wstrzymania ognia i dopuszczenia ekip naprawczych, by przywrócić zasilanie" - zaapelował Kułeba na Twitterze.