Policzyli Ukraińców. "Trzy czynniki wpływają na zmniejszenie populacji"

- Są trzy duże bloki: pierwszy to terytoria okupowane, drugi to negatywny trend migracji. Z kraju wyjeżdża więcej ludzi niż powraca. I trzeci, niestety, to demograficzny trend, w którym śmierci jest więcej niż narodzin. Te trzy czynniki wpływają na zmniejszenie populacji - powiedział Dubiłet.

Zgodnie z wynikami spisu elektronicznego 15,4 procent lub ponad 5,7 milionów osób żyjących na Ukrainie to dzieci. Kolejna grupa - 9,6 procent albo ponad 3,58 milionów osób - to ludzie w wieku 15-24 lat. W przedziale wiekowymi 25-54 lata dane mówią o 44,1 procent (ponad 16,4 milionów osób). 14,1 procent Ukraińców (ponad 5,2 milionów osób) to osoby w wieku 55-64 lata. Ostatnia grupa to ludzie powyżej 65. roku życia, jest ich 16,8 procent lub ponad 6,2 milionów osób.