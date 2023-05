Ukraiński ekspert: nasze siły mogą okrążyć całe rosyjskie zgrupowanie walczące pod Bachmutem i Sołedarem

- Skuteczne działania ofensywne na północ i południe od Bachmutu są tylko wstępem do większego kontruderzenia. Nawet te operacje o ograniczonym zakresie doprowadziły jednak do ucieczki wroga z opanowanych wcześniej pozycji - powiedział Roman Switan w rozmowie z niezależnym rosyjskim kanałem Możem Objasnit' na Telegramie.

Region dobrze ufortyfikowany

W ocenie eksperta Donbas prawdopodobnie nie będzie głównym kierunkiem zapowiadanej ukraińskiej kontrofensywy, ponieważ - za wyjątkiem Bachmutu i Sołedaru - jest to region bardzo dobrze ufortyfikowany i tym samym trudny do przeprowadzania operacji zaczepnych. Jak wyjaśnił Switan, wartość ewentualnej operacji pod Bachmutem polega jednak na tym, że działania Ukraińców zmuszą przeciwnika do przerzucenia na ten odcinek oddziałów z pozostałych części frontu. To z kolei umożliwi Kijowowi przejęcie inicjatywy i wyprowadzenie skutecznych ataków na innych kierunkach.