Mychajło Żyrochow, pytany o to, jakie straty mogła ponieść armia rosyjska po wkroczeniu sił ukraińskich do obwodu kurskiego, odpowiedział: - Jeśli straty Rosjan w obwodzie donieckim lub na innych kierunkach można policzyć jako jeden do trzech, to podczas tej operacji (walk na terenie obwodu kurskiego - red.) wynoszą one jeden do dziesięciu. Nie ujawnił, skąd ma takie informacje.