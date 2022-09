"Jedna z najlepszych kontrofensyw od czasów II wojny światowej"

Punkt zwrotny w wojnie?

Zapytany, czy jesteśmy świadkami punktu zwrotnego w wojnie, Ed Arnold odpowiedział, że "zdecydowanie". - Politycznie oznacza to, że Ukraina pokazała Zachodowi: możemy odebrać terytorium, to tylko kwestia posiadania możliwości, by to zrobić. Czyli wy zapewniacie możliwości w zakresie sprzętu i szkolenia, my zapewniamy żołnierzy. I wtedy możemy to zrobić. I możemy to zrobić szybko. Myślę, że obecnie istnieje większa presja na państwa członkowskie NATO, aby szybko wysłały więcej sprzętu, który może być rozmieszczony w tym roku, a nie w przyszłym - powiedział.