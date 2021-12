"To czynnik, na który Ukraina nie jest gotowa". Eksperci o możliwych scenariuszach rosyjskiego ataku

Według najnowszych danych przekazanych przez ukraińskie władze obecnie przy granicach z Ukrainą, na anektowanym Krymie i w samozwańczych republikach w Donbasie jest 94 tys. rosyjskich wojskowych. To wciąż jest mniej niż wiosną, kiedy liczba żołnierzy sięgała 100-120 tys., ale więcej niż w minionych latach - pisze w piątek NW.

Eksperci o sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej

Ekspert ds. wojskowości Mychajło Żyrochow w obecnej chwili nie widzi przesłanek do rosyjskiego wtargnięcia na szeroką skalę. Jak dodaje, w takim celu konieczne jest zorganizowanie łańcuchów logistycznych, np. zapewniających dostawy amunicji.

Analityk wojskowy Taras Czmut zaznacza natomiast, że są różne scenariusze napaści, w zależności od ostatecznego celu Rosji. "Jeśli mówimy o ogólnowojskowej operacji, to nie musi rozpoczynać się ona po przeprowadzeniu kampanii mobilizacyjnej. (...) Nie trzeba mieć gotowej milionowej armii, by zacząć wojnę, zaczyna się z 300 tys. wojskowych, a później dodaje się tych, kogo po pierwszym uderzeniu się zmobilizuje" - wyjaśnia.

Rosja kontynuuje ściąganie sprzętu przy granicach ukraińskich

Serhij Zhurec, inny ekspert ds. wojskowości, twierdzi, że zwycięska ofensywa wymaga co najmniej trzykrotnej przewagi w składzie osobowym. Czmut podkreśla jednak, że największą rolę odgrywa nie liczba żołnierzy, a raczej zaskakujące uderzenie. Rusłan Lewijew z Conflict Intelligence Team (CIT) zauważa, że Rosja nie tylko utrzymuje sprzęt przy granicach ukraińskich, ale też kontynuuje jego ściąganie.

Same manewry wojsk wzdłuż granicy nie świadczą o przygotowywaniu ofensywy - ocenia Mykoła Sunhurowski z kijowskiego Centrum Razumkowa. Przerzucanie sił i sprzętu pod pretekstem manewrów to zwyczajna praktyka wojskowa stosowana przez Rosję. Może to być demonstracja siły czy sprawdzenie nastrojów społeczności międzynarodowej - podkreśla ekspert, cytowany przez NW.