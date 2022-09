Eksperci MAEA pozostaną na dłużej w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, ostrzał w rejonie Enerhodaru

czytaj dalej

Ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger pytany był w "Faktach po Faktach" o decyzję Gazpromu, który planuje wstrzymać dostawy gazu do Europy. - Poleganie na gazie rosyjskim niewątpliwie jest błędem - powiedział. Zwrócił uwagę, że Polska ostrzegała Niemcy w tej kwestii. - Myśmy zignorowali to ostrzeżenie - przyznał. Mówił także, że "odwrót od rosyjskich nośników energii zajmie sporo czasu, będzie bolało, ale to się stanie". Ambasador pytany był także o raport Polski w sprawie strat wojennych w czasie II wojny światowej.