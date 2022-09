Eksperci: kontrofensywa wywołuje panikę wśród separatystów. ISW pokazuje mapy

Siły ukraińskie podejmują działania ofensywne na wschodzie kraju. Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) wezwania do natychmiastowej aneksji samozwańczych republik w Donbasie świadczą o tym, że kontrofensywa wywołuje panikę wśród prorosyjskich separatystów i niektórych sił na Kremlu. Ośrodek pokazał także mapy, na których zobrazował obecną sytuację na froncie.

Z apelami o "niezwłoczne" referendum w sprawie przyłączenia do Rosji tak zwanych Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych wystąpiły w poniedziałek "izby społeczne" tych separatystycznych tworów, utrzymywanych przez Moskwę. ISW ocenia, że aneksja okupowanych terytoriów w sytuacji, gdy Rosja nie opanowała całych obwodów ługańskiego i donieckiego byłaby "niespójna". Taki scenariusz oznaczałby, że "Rosja anektuje tereny, według definicji Kremla, 'częściowo okupowane przez Ukrainę '".

Think tank przytacza wypowiedź propagandystki Margarity Simonian, szefowej kremlowskiej telewizji RT, która zasugerowała, że byłoby to powtórzenie "scenariusza krymskiego", a uznając okupowane tereny za swoje terytorium, Rosja mogłaby łatwiej grozić NATO odpowiedzią na ukraińskie ataki. To, twierdzi Simonian, "rozwiązałoby Rosji ręce pod każdym względem".