Amelia zaśpiewała w kijowskim schronie piosenkę z "Krainy lodu". Napisała do niej autorka utworu

Mała dziewczynka zaśpiewała w kijowskim schronie ukraińską wersję piosenki "Let It Go" z filmu animowanego "Kraina lodu". Kiedy nagranie z jej występu opublikowała jedna z mieszkanek Kijowa, o Amelii usłyszał cały świat. Głos zabrała również autorka utworu, Kristen Anderson-Lopez. "Sposób, w jaki to śpiewasz, jest jak magiczna sztuczka, która rozprzestrzenia światło w twoim sercu i leczy każdego, kto ją usłyszy"- napisała w mediach społecznościowych.

Amelia zaśpiewała w kijowskim schronie ukraińską wersję piosenki "Let It Go" (w Polsce nosi tytuł "Mam tę moc") z bajki "Kraina lodu" dla osób, które razem z nią ukrywały się przed rosyjskimi atakami. O występie dziewczynki pisaliśmy w sobotę. Nagranie udostępniła w mediach społecznościowych Marta Smechowa, mieszkanka Kijowa. Film zyskał tak dużą popularność, że dotarł również do Kristen Anderson-Lopez, która razem z mężem - Robertem Lopezem - napisała muzykę i słowa do tej piosenki.