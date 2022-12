Dziennikarze CNN dotarli na Wyspę Węży. "Nie można tam być nieostrożnym"

"To cmentarzysko drogiego sprzętu wojskowego, zaśmiecone niewybuchami i minami. Nie można tam być nieostrożnym" - relacjonuje stacja CNN, której dziennikarze jako pierwsi przedstawiciele mediów przybyli na Wyspę Węży po odbiciu jej z rąk Rosjan. Na strategicznie ważnej wysepce, która już pierwszego dnia wojny stała się symbolem ukraińskiego oporu, stacjonują ponownie żołnierze Ukrainy.

Wyspa Węży oczami dziennikarzy

Już z daleka widoczne są na wyspie zniszczenia spowodowane licznymi ostrzałami i atakami powietrznymi. Jak relacjonowali dziennikarze CNN po miesiącach rosyjskiej okupacji Wyspa Węży "jest teraz opustoszałym miejscem, pełnym zniszczeń, na której budynki zamieniły się w gruzy (...) To cmentarzysko drogiego sprzętu wojskowego, zaśmiecone niewybuchami i minami. Nie można tam być nieostrożnym". Według dziennikarzy Rosjanie ukryli na wyspie wiele pułapek i min - tych drugich odnaleziono co najmniej cztery różne rodzaje. Na wyspie znajduje się także dużo zniszczonego, rosyjskiego uzbrojenia, m.in. wrak rosyjskiego śmigłowca wojskowego, zniszczone rosyjskie systemy rakietowe ziemia-powietrze, a także jeden niemal nienaruszony system przeciwlotniczy Tor.

Zniszczony rosyjski śmigłowiec na Wyspie Węży

Rosjanie wyparci z Wyspy Węży

Ekipa stacji rozmawiała z ukraińskimi żołnierzami, którzy przebywają na wyspie w ramach misji obserwacyjnej. W trakcie misji nie mogą się oni kontaktować ze swoimi rodzinami, bo włączenie telefonu wysyła sygnał, który stwarza ryzyko rosyjskiego ataku. Jeden ze stacjonujących żołnierzy to posługujący się pseudonimem "Fortuna" Rosjanin, który przed wojną mieszkał z rodziną w Ukrainie i jako ochotnik wstąpił do ukraińskiej armii. - W tym momencie Rosjanie przeprowadzają tylko ataki powietrzne, więc słyszymy, że się zbliżają. Mamy też obserwatorów wzdłuż całego obszaru i otrzymujemy dane wywiadowcze. Zazwyczaj jesteśmy więc ostrzegani o możliwym ataku - opowiedział. Dodał, że czasem z oddali na morzu widać rosyjskie okręty. - Musimy być na straży 24 godziny na dobę, więc nigdy się nie nudzimy. Zawsze jest coś, co musimy zrobić - przyznał.