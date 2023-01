Ukraiński dziennikarz o roli mediów w czasie rosyjskiej inwazji: wojna zmieniła wszystko, nie będzie jak wcześniej

Nasza telewizja, jak i każda inna w Ukrainie, działa teraz w trybie wojennym. Wszystkie projekty, które mamy, pracują teraz inaczej - mówił dziennikarz ukraińskiej stacji 1+1 Anton Pszenycznyj, który w rozmowie z TVN24 odpowiedział o tym, jak zmieniła się praca mediów w Ukrainie od czasu rosyjskiej inwazji. - Wojna zmieniła wszystkich, telewizję także. Nie będzie jak wcześniej - zaznaczył.

- Nasza telewizja, jak i każda inna w Ukrainie, działa teraz w trybie wojennym. Wszystkie projekty, które mamy, pracują teraz inaczej - relacjonował dziennikarz ukraińskiej stacji 1+1. Anton Pszenycznyj opowiedział o współtworzonym przez siebie programie śniadaniowym, który po rosyjskiej inwazji zmienił charakter. - To już nie jest rozrywkowe poranne show. Teraz chcemy pokazywać ludzi, historie tych, którzy pomagają. Dużo mówimy o tych, którzy szukają pomocy, ale i o działalności charytatywnej. Nasza praca wygląda inaczej, ale nie przerwaliśmy jej nawet na jeden dzień. Do dziś pracujemy siedem dni w tygodniu. Co więcej, wcześniej program trwał trzy godziny, a teraz nawet cztery. Każdego dnia – dodał.

- Dużo mówimy teraz na przykład o psychologii, jak przystosować się do tych warunków, jak przetrwać. Teraz mamy jeszcze jeden temat – brak prądu. Radzimy, jak poprawnie wykorzystać palniki gazowe, generatory i inny sprzęt - relacjonował. - Czy wrócimy do tak zwanych codziennych tematów? Do czasu naszego zwycięstwa na pewno nie, ale i po zwycięstwie będziemy mówić o wojnie oprócz zwykłych tematów. Wojna zmieniła wszystkich, telewizję także. Nie będzie jak wcześniej – zaznaczył.

Anton Pszenyczny TVN24

Pszenysznyj opowiedział również o swej pierwszej od wybuchu wojny wizycie w rodzinnym Zaporożu. - Wymyśliliśmy projekt, w którym pięciu dziennikarzy jedzie do swoich rodzinnych miast. Jednym z nich byłem ja. Pierwsze, co zauważyłem – Zaporoże oszczędza prąd. I potrafi to robić bardzo skutecznie. Miasto jest pogrążone w ciemności, nic nie widać. To jest bardzo nietypowe, bo pamiętam Zaporoże jako duże miasto, które jest bardzo dobrze oświetlone - mówił.

- Nieważne jaka była pogoda czy pora roku, zawsze było dużo spacerujących. Teraz tego nie ma. No i to, co jest najbardziej zauważalne, to zniszczenia w samym centrum, budynki zniszczone przez rosyjskie rakiety. Pojechać tam i to zobaczyć, to było bardzo trudne. Pamiętam to miasto wyglądające zupełnie inaczej - wspominał.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft/kg

Źródło: TVN24