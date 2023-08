Dzisiaj Dzień Niepodległości Ukrainy. Zełenski: to wartość dla każdego z nas i za to walczymy

W czwartek, w rocznicę proklamowania Aktu Niepodległości, przypada Dzień Niepodległości Ukrainy. Ze względów bezpieczeństwa, podobnie jak przed rokiem, w Kijowie nie są planowane duże, huczne obchody. Orędzie do narodu wygłosił prezydent Wołodymyr Zełenski.

Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości w dniu proklamowania Aktu Niepodległości 24 sierpnia 1991 roku. W grudniu tamtego roku odbyło się referendum, w którym Ukraińcy opowiedzieli się za niepodległością kraju. Polska uznała niepodległość Ukrainy jako pierwszy kraj na świecie. Nastąpiło to 2 grudnia 1991 roku.

W Dniu Niepodległości w Kijowie nie zaplanowano żadnych dużych wydarzeń. Władze starają się nie dopuścić do powstawania skupisk ludzi, którzy mogliby stać się ofiarami nalotu rosyjskich rakiet. Przewidziana jest msza święta w intencji ojczyzny, wiadomo także, że prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się z żołnierzami, którym wręczy nagrody państwowe.

Zełenski: Niepodległość to wartość dla każdego z nas. Za to walczymy

Rano orędzie do narodu wygłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. - Dziś obchodzimy 32. rocznicę naszej niepodległości - niepodległości Ukrainy. Jest to wartość dla każdego z nas. I za to walczymy. W tej walce ważny jest każdy. Bo ta walka ważna jest dla każdego. Jej celem jest niezależność Ukrainy - powiedział.