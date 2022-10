Generał Pacek: sam Putin nie był świadomy, jak dalece zrujnowana jest rosyjska armia

- Putin już dawno przegrał tę wojnę. Myślę, że ma taką świadomość, bo za wszelką cenę brnie w tę drogę, w którą się zapędził, bo właściwie nie ma odwrotu, wciągając w to wielu Rosjan. Teraz także te tysiące czy setki tysięcy poborowych, których bez uzbrojenia, bez przeszkolenia, bez wyposażenia wysyła na Ukrainę po to, żeby ginęli - powiedział generał Polko.

Generał Pacek: Putin po prostu się pogubił

Generał Pacek stwierdził z kolei, że "Putin przegra tę wojnę, ale do przegrania tej wojny jeszcze trochę czasu minie". - Najważniejsze jest to, że Putin stoi pod ścianą. To wykrwawianie nie ma dla niego specjalnego znaczenia. On jest w stanie poświęcić jeszcze dziesiątki tysięcy żyć i swoich żołnierzy, i Ukraińców. Chyba za bardzo nie wie, co zrobić, dlatego straszy bronią jądrową, dlatego sięgnął po 300 tysięcy rezerw mobilizacyjnych i - jak widać - po tym, co jest na teatrze (działań wojennych - red.) na Ukrainie - po prostu się pogubił - powiedział.