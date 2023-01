Ukraiński dyplomata: Rosjanie ukradli w Ukrainie samochody należące do misji OBWE

czytaj dalej

Piątek jest 331. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Rosja przygotowuje się do tajnej mobilizacji na okupowanym od 2014 roku, należącym do Ukrainy, Krymie – poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. "W Sewastopolu wezwania do wojskowych komend uzupełnień zaczęli otrzymywać informatycy, finansiści i inni specjaliści, którzy do tej pory byli zwolnieni od mobilizacji" - dodał sztab. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.