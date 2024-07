Drzwi były zamknięte, spadła rakieta. Były ochroniarz skazany

Ochroniarz skazany

We wtorek sąd w dzielnicy desniańskiej w Kijowie skazał mężczyznę na cztery lata więzienia.

Wcześniej Moszkin mówił przed sądem, że kiedy zabrzmiał alarm powietrzny, był w budynku przychodni i zamierzał otworzyć drzwi wejściowe, by wpuścić ludzi, ale "nie zdążył" do nich dojść. Fala uderzeniowa, powstała w wyniku eksplozji - jak twierdził - "zbiła go z nóg w pobliżu recepcji".