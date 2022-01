Dowódca ukraińskiej Gwardii Narodowej odwołany po tragedii w Dnieprze

Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy Mykoła Bałan został w czwartek odwołany ze stanowiska przez prezydenta tego kraju Wołodymyra Zełenskiego. Na czele formacji stanie dotychczasowy zastępca dowódcy, generał Jurij Lebid. Bałan złożył rezygnację w czwartek rano, po tym, jak w mieście Dniepr podległy mu żołnierz otworzył ogień do innych wojskowych, zabijając czterech z nich.

Do tragedii doszło w czwartek nad ranem czasu lokalnego w mieście Dniepr. Żołnierz otworzył ogień do innych członków Gwardii Narodowej Ukrainy w momencie wydawania broni funkcjonariuszom na terenie zakładów rakietowych Jużmasz. Z nieznanych przyczyn zastrzelił z kałasznikowa pięć osób i ranił kolejne pięć - czytamy w komunikacie ministerstwa. Jużmasz to zakład produkujący i testujący sprzęt obronny, lotniczy oraz rolniczy.