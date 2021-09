Dowódca sił zbrojnych Ukrainy: zakończyły się manewry Zapad, ale rosyjscy żołnierze nie wracają do baz

Ćwiczenia Zapad-2021 już się skończyły, ale ukraińskie dowództwo nie odnotowuje masowego powrotu rosyjskich wojsk do miejsc stałej dyslokacji - powiedział Radiu Swoboda dowódca sił zbrojnych Ukrainy Walerij Załużnyj. Generał ostrzegł, że groźba agresji na pełną skalę ze strony Rosji ciągle się utrzymuje.

- Zawsze o tym mówiłem, odkąd objąłem swoje stanowisko. Groźba agresji (Rosji - red.) na pełną skalę – jest i była. I, niestety, muszę powiedzieć, że prawdopodobnie będzie nadal. Naszym zadaniem jako sił zbrojnych jest, by do tego się przygotowywać - powiedział Załużnyj w sobotnim wywiadzie dla Radio Swoboda.

Dowódca sił zbrojnych dodał, że w tym celu prowadzone są między innymi ćwiczenia, w tym z udziałem zachodnich partnerów, państw NATO. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wróg miał, że tak powiem, mniejszą chęć realizacji swojego scenariusza” – powiedział.

Po manewrach Zapad-2021

Nawiązując do zakończonych 16 września rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad-2021 , Załużnyj powiedział, że nie zauważa "masowego powrotu do punktów stałej dyslokacji grup batalionowo-taktycznych, które dodatkowo pojawiły w czasie ćwiczeń".

Tegoroczne manewry Zaapd-2021 odbyły się w dniach 9-16 września na poligonach białoruskich i rosyjskich. Wzięło w nich udział ok. 200 tysięcy żołnierzy, 760 jednostek sprzętu, w tym 290 czołgów, a także 80 samolotów i śmigłowców.

Wyzwolenie okupowanego terytorium

- Obecnie nie ma rozwiązania tego problemu poza dyplomacją. Ale musimy się rozwijać, szkolić i przygotowywać, w tym do działań ofensywnych, aby być gotowym do wyzwolenia naszego okupowanego terytorium z użyciem wojsk. Ale to kwestia czasu i przygotowań - zaznaczył.