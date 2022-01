Dowódca sił zbrojnych Ukrainy: przeciwko nam jest państwo-agresor, które ma prawie milionowe wojsko

- Mi jako wojskowemu nie podoba się ta liczba 100 tysięcy. Proszę mi uwierzyć, że pojutrze ta liczba może sięgnąć 210 tysięcy, a za tydzień 780 tysięcy. Rosja ma ku temu wszelkie możliwości - powiedział Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny agencji. - Mówmy o tym bezpośrednio i otwarcie: mamy do czynienia z armią Federacji Rosyjskiej, która na dzień dzisiejszy liczy prawie milion wojskowych - dodał.

Załużny, który 13 stycznia wziął udział w posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO, dodał, że przekazał partnerom, iż "to nie iluzja, to prawdziwe zagrożenie". - Trzeba wziąć pod uwagę to, że przeciwko nam jest państwo-agresor, które ma prawie milionowe wojsko - zaznaczył.