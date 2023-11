Mieli świętować i odebrać odznaczenia. 19 żołnierzy zginęło. "Śledztwo jest skomplikowane"

- Osoby, które przyczyniły się do tej tragedii, muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności - oznajmiła w środę doradczyni do spraw komunikacji Ukraińskiego Państwowego Biura Śledczego Tatiana Sapian. Przyznała, że "dochodzenie w tej sprawie jest skomplikowane". Chodzi o tragiczne wydarzenie z udziałem żołnierzy 128. Samodzielnej Zakarpackiej Brygady Szturmowej w wiosce w pobliżu linii frontu, którzy mieli odebrać odznaczenia państwowe.

- Ukraiński resort obrony prowadzi oficjalne śledztwo w sprawie działań wojskowych, którzy zorganizowali uroczystość w pobliżu linii frontu. To nie powinno się powtórzyć. Osoby, które przyczyniły się do tej tragedii, muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Na razie nie mam żadnych wiadomości, ponieważ to dość skomplikowane śledztwo – przyznała Tatiana Sapian.