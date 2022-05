Doradca prezydenta Ukrainy wskazuje, kiedy będzie możliwe przeprowadzenie szerokiej kontrofensywy

Ukraińskie siły będą gotowe do przeprowadzenia szerokiej kontrofensywy przeciwko Rosjanom w połowie lipca. Ten termin jest uwarunkowany napływającymi na Ukrainę dostawami ciężkiego uzbrojenia od zachodnich partnerów - przekazał w niedzielę wieczorem doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

W ocenie polityka "pierwsze naprawdę duże dostawy sprzętu dotrą na Ukrainę nie wcześniej, niż w lipcu". - Amerykańska ustawa Lend-Lease to tylko jedno ze źródeł pomocy wojskowej. Niemcy po raz kolejny oświadczyli, że ukraińscy żołnierze już uczą się obsługi haubic Panzerhaubitze 2000. To bardzo dobra broń, wysokiej jakości. A jeśli wojskowi już ćwiczą, to niebawem ta broń trafi na Ukrainę - relacjonował Arestowycz w rozmowie z rosyjskim opozycjonistą Markiem Fejginem.