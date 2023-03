Doradca prezydenta Ukrainy: z rosyjskiej niewoli powróciło 130 ukraińskich jeńców

Ukraina i Rosja wymieniają jeńców wojennych

Szef grupy roboczej do spraw współpracy z mediami i krewnymi obrońców ojczyzny Andrij Jusow zapewnił w ubiegłym tygodniu, że władze w Kijowie nie ustają w wysiłkach, by uwolnić wszystkich Ukraińców przetrzymywanych przez wroga. Dodał, że złożono już w tej sprawie 120 pozwów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym odnośnie do wszystkich dowódców broniących zakładów Azowstal w Mariupolu.