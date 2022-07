Doradca prezydenta: Rosjanie zajęli drugą co do wielkości ukraińską elektrownię

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz poinformował w środę, że rosyjska armia zajęła drugą co do wielkości ukraińską elektrownię w Wuhłehirsku. Przekazał, że Rosjanie przerzucają znaczne siły w kierunku południowym.

- Rosyjska armia zajęła drugą co do wielkości ukraińską elektrownię w Wuhłehirsku na wschodzie kraju - poinformował w środę wieczorem Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy , w wywiadzie zamieszczonym na kanale YouTube.

Rosyjscy żołnierze Associated Press/East News

Rosja przerzuca znaczne siły w kierunku południowym

Doradca ukraińskiego prezydenta poinformował także, że Rosja przerzuca znaczne siły w kierunku południowym – do Melitopola i Zaporoża.

Arestowycz stwierdził, że Rosja zdaje się przechodzić do obrony strategicznej, używając ataków taktycznych w celu osłabienia potencjału ofensywnego Ukrainy w kluczowym wschodnim regionie donieckim. - To postawiłoby nas w sytuacji, w której nie będziemy w stanie wyzwolić całego naszego terytorium i wezwać do rozmów – ocenił.