Doniesienia o udziale Serbów w wojnie po stronie Rosji. Belgrad: badamy to

- Nasz kraj bardzo wyraźnie stwierdza, że udział obywateli Serbii we wszelkich konfliktach w innych krajach jest zabroniony, a to pociąga za sobą konsekwencje prawne - powiedział szef serbskiego ministerstwa obrony Milosz Vuczević, wzywając Serbów do wstępowania do serbskiej armii.

Serbowie w walkach w Ukrainie

Według szacunków ambasady Ukrainy w Serbii, od grudnia 2018 roku ponad 300 Serbów wyjechało do Ukrainy, by walczyć po stronie Rosji. Ponad 30 z nich zostało za to skazanych w Serbii, w większości przypadków na minimalne kary. Ponadto część skazanych Serbów, tuż po wydaniu wyroku, ponownie udała się do Ukrainy, by nadal walczyć po stronie rosyjskiej - poinformowało Radio Swoboda.