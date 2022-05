Zełenski: Rosjanie, jak Niemcy pod koniec II wojny światowej, próbują znaleźć swoją "wunderwaffe" 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środowym wystąpieniu porównał informacje Kremla dotyczące rzekomego zastosowania przez Moskwę nowoczesnej broni laserowej do ostatniego okresu II wojny światowej, gdy nazistowskie Niemcy łudziły się, że użycie tak zwanej "wunderwaffe" pomoże im zmienić wynik konfliktu.

Wołodymyr Zełenski odnotował, że Rosjanie poinformowali, iż zaczęli używać na Ukrainie systemów broni laserowej, aby oszczędzać rakiety. Według ukraińskiego prezydenta jest wartym zaznaczenia, że Rosjanie muszą oszczędzać pociski i próbują to tłumaczyć. Oznacza to, jak dodał, że ponad dwa tysiące pocisków wystrzelonych przez armię rosyjską na Ukrainę stanowiło główną część ich zapasów rakietowych i pozostały tylko resztki.

Zełenski przypomniał, że w propagandzie nazistowskich Niemiec istniało określenie "wunderwaffe" - "cudowna broń". - Im bardziej stawało się jasne, że Niemcy nie mają szans w wojnie, tym więcej propaganda mówiła o cudownej broni, która będzie tak potężna, że stanie się punktem zwrotnym w wojnie. Jeśli więc Rosjanie już po trzech miesiącach inwazji próbują znaleźć swoją cudowną broń, świadczy to o całkowitej porażce inwazji - mówił prezydent.

Wicepremier Rosji o broni laserowej

O wykorzystaniu przez Rosjan broni laserowej informowała w środę agencja Reutera, cytująca Jurija Borisowa, wicepremiera Rosji odpowiedzialnego za sektor zbrojeniowy. Jak podkreśla agencja, do tej pory niewiele było wiadomo o broni laserowej, którą Rosjanie mają w swoim arsenale. W 2018 roku rosyjskie ministerstwo obrony informowało o wprowadzeniu do służby systemu laserowego Pierieswiet, zdolnego do oślepiania satelitów na wysokości 1500 km nad Ziemią.