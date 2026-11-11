Świat Doniesienia o okrutnych praktykach Rosjan. "Pierwsze przypadki skazania dzieci" Oprac. Adam Styczek |

Sytuacja kijowskich rodzin i dzieci. Przedszkolaki nie znają świata bez wojny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Jeśli dzieci okazują nielojalność wobec władz okupacyjnych lub odmawiają przestrzegania narzucanych przez nie zasad, ich rodzice i członkowie rodzin mogą automatycznie zostać objęci kontrolami i procedurami filtracyjnymi. Odnotowaliśmy na przykład przypadki zatrzymywania rodziców za odmowę śpiewania rosyjskiego hymnu - powiedział ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubineć, cytowany przez agencję Ukrinform.

Jak dodał, z rodzicami najpierw przeprowadzane są tak zwane "rozmowy", którym często towarzyszą tortury. Według rzecznika wobec członków rodzin uznawanych przez władze okupacyjne za wyraźnie nielojalne wszczynane są postępowania karne.

Boryspol nieopodal Kijowa. Dzieci przy wieżowcu, trafionym przez rosyjskiego drona (01.09.2026) Źródło zdjęcia: SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA

Prześladowania Ukraińców na okupowanych terytoriach

Łubinec poinformował również, że postępowania karne wszczynano także wobec dzieci, które okazywały szczególną niechęć do władz okupacyjnych. - Niektóre z nich zostały zatrzymane, a pierwsze przypadki skazania ukraińskich dzieci przez rosyjskie władze okupacyjne są już odnotowane - podał.

Podkreślił, że ukraińskie dzieci na okupowanych terytoriach są także prześladowane za naukę online w ukraińskich szkołach.

Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji sprawa przymusowego wywożenia ukraińskich dzieci do Rosji pozostaje jednym z głównych tematów działań Kijowa na rzecz pociągnięcia Moskwy do odpowiedzialności.

W marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakazy aresztowania Władimira Putina i rosyjskiej pełnomocniczki ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, podejrzewanych o odpowiedzialność za bezprawną deportację i przesiedlanie ukraińskich dzieci.