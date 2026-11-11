Doniesienia o okrutnych praktykach Rosjan. "Pierwsze przypadki skazania dzieci"
- Jeśli dzieci okazują nielojalność wobec władz okupacyjnych lub odmawiają przestrzegania narzucanych przez nie zasad, ich rodzice i członkowie rodzin mogą automatycznie zostać objęci kontrolami i procedurami filtracyjnymi. Odnotowaliśmy na przykład przypadki zatrzymywania rodziców za odmowę śpiewania rosyjskiego hymnu - powiedział ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubineć, cytowany przez agencję Ukrinform.
Jak dodał, z rodzicami najpierw przeprowadzane są tak zwane "rozmowy", którym często towarzyszą tortury. Według rzecznika wobec członków rodzin uznawanych przez władze okupacyjne za wyraźnie nielojalne wszczynane są postępowania karne.
Prześladowania Ukraińców na okupowanych terytoriach
Łubinec poinformował również, że postępowania karne wszczynano także wobec dzieci, które okazywały szczególną niechęć do władz okupacyjnych. - Niektóre z nich zostały zatrzymane, a pierwsze przypadki skazania ukraińskich dzieci przez rosyjskie władze okupacyjne są już odnotowane - podał.
Podkreślił, że ukraińskie dzieci na okupowanych terytoriach są także prześladowane za naukę online w ukraińskich szkołach.
Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji sprawa przymusowego wywożenia ukraińskich dzieci do Rosji pozostaje jednym z głównych tematów działań Kijowa na rzecz pociągnięcia Moskwy do odpowiedzialności.
W marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakazy aresztowania Władimira Putina i rosyjskiej pełnomocniczki ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, podejrzewanych o odpowiedzialność za bezprawną deportację i przesiedlanie ukraińskich dzieci.