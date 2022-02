Rosyjska Duma chce, by Władimir Putin uznał niepodległość separatystycznych republik w Donbasie. Ukraina protestuje

Niższa izba rosyjskiego parlamentu - Duma Państwowa - zaapelowała o uznanie przez Władimira Putina niepodległości terenów odebranych siłą Ukrainie w Donbasie. Tak zwane ludowe republiki na terenie obwodów donieckiego i ługańskiego są od lat pod kontrolą prorosyjskich separatystów, choć należą do Ukrainy. Parlament w Kijowie potępił ten krok i wezwał społeczność międzynarodową do potwierdzenia integralności Ukrainy.

Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła we wtorek apel do ONZ, instytucji UE, Rady Europy, OBWE, NATO oraz rządów i parlamentów świata o nieuznawanie niezależności dwóch separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie.