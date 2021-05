"Doprowadzano mnie do stanu śmierci klinicznej". Raport o torturach w Donbasie

Na prezentacji raportu był obecny także Walerij Sokołow. Spędził on w "Izolacji" - jak potocznie nazywany jest owiany złą sława areszt śledczy w Doniecku - dwa lata. - Zostałem przetransportowany na "Izolację", gdzie torturowano mnie prądem elektrycznym. W okolicach genitaliów i nóg podłączano jakieś druty, paralizatory. Doprowadzano mnie do stanu śmierci klinicznej. Niektórych torturowano, wbijano im igły pod paznokcie. Torturowano także przy pomocy wody - mówił były jeniec.

"Przyznałem się do czynów, których nie popełniłem"

Z jego zeznań wynika, iż w budynku administracji "Izolacji" urządzono cele, w piwnicy zaś znajdowała się sala tortur. - To taki stół, do którego przywiązywano człowieka sznurami, taśmą klejącą i torturowano, aż człowiek przyzna się do tego czynu, który podpowiadają naprowadzającymi pytaniami. Mówią ci, do czego masz się przyznać. Ja przyznałem się do czynów, których nie popełniłem. I za to dostałem według ich tak zwanego kodeksu karnego karę więzienia, którą od 2018 roku odbywałem w kolonii karnej w Makiejewce - wspomina Sokołow.