Bitwa o Donbas. "Rosja zamierza utworzyć wokół armii ukraińskiej podwójny pierścień"

"W najbliższych dniach może rozpocząć się ofensywa wojsk rosyjskich na dużą skalę na wschodniej Ukrainie. To tam zostały przerzucone rosyjskie siły wycofane wcześniej z obwodów kijowskiego i czernihowskiego" - napisał w środę portal tygodnika "Nowoje Wriemia". Jak może rozwijać się sytuacja i czy Ukraińcy mają szanse na utrzymanie swoich pozycji? O to został zapytany pułkownik rezerwy Kostiantyn Maszowec, koordynator grupy Informacyjny Sprzeciw, zajmującej się analizą planowania obronnego i rozwojem ukraińskich sił zbrojnych.

Uzupełnianie grup uderzeniowych

Wojskowy stwierdził, że rosyjskie wojsko może okrążyć siły ukraińskie w Donbasie, będzie jednak zmuszone do utrzymania pierścienia, co nie będzie łatwym zadaniem.

Zwycięstwo nie oznacza zakończenia walk

Pułkownik rezerwy stwierdził także, że Rosja nie użyje broni jądrowej do ataku na Ukrainę. - Istnieje możliwość uderzenia taką bronią w odległą bazę NATO na Pacyfiku lub Oceanie Indyjskim i Kreml byłby do tego zdolny. To jednak scenariusz numer dwa. Każde użycie broni masowego rażenia przez Rosję doprowadzi do natychmiastowego masowego uderzenia odwetowego i wprowadzenia wojsk na terytorium Federacji Rosyjskiej - stwierdził Maszowec.