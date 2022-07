Prezydent Zełenski apeluje do obywateli o opuszczenie obwodu donieckiego

Im więcej ludzi opuści obwód doniecki, tym mniej ludzi zdoła zabić armia rosyjska - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że władze państwowe wszystko w tym celu zorganizują. - Idźcie, my pomożemy! - apelował.

- W Donbasie są setki tysięcy ludzi, dziesiątki tysięcy dzieci, wielu odmawia wyjazdu. Ale to naprawdę trzeba zrobić, ta decyzja i tak będzie musiała zostać podjęta, uwierzcie mi. Im więcej ludzi opuści obwód doniecki, tym mniej ludzi zdoła zabić armia rosyjska - mówił Zełenski w przemówieniu w mediach społecznościowych.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: jest decyzja o przymusowej ewakuacji

- Idźcie, my pomożemy! - apelował. - Nie jesteśmy Rosją właśnie dlatego, że każde życie jest dla nas ważne. I wykorzystamy każdą okazję, aby ocalić jak najwięcej istnień ludzkich i jak najbardziej ograniczyć rosyjski terror - mówił.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: świat powinien potępić Rosję

Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił także, że po masowym mordzie ukraińskich jeńców w Ołeniwce świat powinien nie tylko potępić tę rosyjską zbrodnię, ale także uznać Rosję za państwowego sponsora terroryzmu. - Nie wystarczy tylko potępienie na poziomie retoryki politycznej. To masowe morderstwo. Jakie później mogą być relacje z terrorystami, jaki biznes może być robiony z takim krajem? - mówił Zełenski.

- Wszystko to się wydarzy, w stu procentach - zapowiadał Zełenski. - To będzie musiało zostać zrobione. Jedynym pytaniem jest czas i format tej decyzji. A im szybciej to się stanie, tym mniej zła Rosja będzie mogła zrobić - ocenił.