Rosyjskie wojska na południowym wschodzie Ukrainy. 55 batalionowych grup taktycznych

Przedstawiciel Pentagonu dodał, że na południowym wschodzie Rosja ma zgromadzonych 55 batalionowych grup taktycznych, czyli nieco mniej niż połowę z około 125 zgromadzonych przed inwazją. Zaznaczył jednocześnie, że znacząca liczba z nich nie jest gotowa do walki z uwagi na straty. - Okaże się, jak Rosjanie je przetransformują i czy wyślą je z powrotem do boju - powiedział.

Przedstawiciel Pentagonu: nie ma dowodów, że Rosjanie zniszczyli system S-300

Przedstawiciel Pentagonu o ataku rakietowym na dworzec w Kramatorsku

Odnosząc się do piątkowego ataku rakietowego na dworzec w Kramatorsku, w którym zginęło ponad 50 osób próbujących uciec z Donbasu, przedstawiciel Pentagonu ocenił, że Rosja jest gotowa posunąć się do "nowych poziomów deprawacji i brutalności", aby wygrać wojnę. Przyznał też, że Pentagon spodziewa się przerażających wieści o losie cywilów w Mariupolu. Dodał, że walki o to miasto wciąż trwają.