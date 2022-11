Deputowany ostrzega przed kolejnymI blackoutami w Ukrainie. "Może dojść do nowych ostrzałów rakietowych"

czytaj dalej

W 90. rocznicę Wielkiego Głodu w Ukrainie, a także w kontekście obecnej rosyjskiej agresji, kanclerz Niemiec Olaf Scholz ostrzegł przed najgorszą od lat klęską głodu na świecie. "90 lat po Wielkim Głodzie czcimy pamięć ofiar Ukrainy. Umarli w milczeniu, z głodu, a wtedy świat nie powstał, by im pomóc. Nie pozwolimy, żeby to się powtórzyło" - przekazała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Rosję do zakończenia wojny i wywołanego przez nią światowego kryzysu żywnościowego.