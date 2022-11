Ukraiński deputowany Mykoła Kniażycki: chcemy wyzwolić wszystkie nasze ziemie, włącznie z Krymem

Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy – informują ukraińskie władze. - Dla nas to naprawdę wielkie święto. Rosyjski agresor nie miał innego wyjścia, jak wycofać się z tego terytorium – powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Mykoła Kniażycki. Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy podkreślił, że celem Kijowa jest odbicie wszystkich terytoriów okupowanych przez Rosję, włącznie z Krymem.

W piątek ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy , do miasta wkraczają oddziały ukraińskich sił zbrojnych. Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy poinformował kilka godzin później, że oddziały ukraińskie doszły na niektórych odcinkach do prawego brzegu Dniepru, a armia kontynuuje wyzwalanie terenów na kierunku Chersonia. Sytuację na froncie komentował w "Faktach po Faktach" Mykoła Kniażycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy.

Ukraiński deputowany: wielkie święto

- Dla nas to naprawdę wielkie święto. Rosyjski agresor nie miał innego wyjścia, jak wycofać się z tego terytorium. Z jednej strony postępuje ukraińska kontrofensywa, a z drugiej plan, który Putin miał na początku, że będzie okupować Kijów, Odessę i Mikołajów, ten plan się nie powiódł – powiedział Mykoła Kniażycki.

Kniażycki: chcemy wyzwolić wszystkie nasze ziemie, włącznie z Krymem

Ukraiński polityk zdradził, że przed wkroczeniem do Chersonia istniały obawy, że informacja o wycofaniu się wojsk rosyjskich z miasta jest zasadzką. Przyznał, że wycofanie się wojsk rosyjskich z Chersonia oznacza większe ryzyko ataków w innych miejscach.

- Mamy teraz niebezpieczeństwo w donieckim i ługańskim obwodzie. Nie wiemy, co będzie od strony Białorusi. Dzisiaj trzy wielkie samoloty rosyjskie były na lotnisku pod Mińskiem, więc wszyscy obawiamy się, że oni coś przygotowują – powiedział Mykoła Kniażycki.

– Ukraińcy zwyciężą w tej wojnie, tylko że Putinowi zależy na tym, żeby coś pozostawić po sobie. (Maria) Zacharowa (rzeczniczka rosyjskiego MSZ - red.) i minister spraw zagranicznych ( Siergiej Ławrow ) mówią, że oni chcą negocjować. Ale oni (Rosjanie - red.) chcą zostawić dla siebie te ziemie, które są drogą do Krymu, a Ukraińcy chcą wyzwolić wszystkie swoje ziemie, włącznie z Krymem – dodał.

Kniażycki: użycie przez Rosję broni nuklearnej nie jest teraz możliwe

Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, zapytany o ryzyko użycia przez Rosję taktycznej broni nuklearnej, odparł, że jego zdaniem "teraz to nie jest możliwe". – Gdyby oni zastosowali broń nuklearną w Ukrainie, zostałoby zniszczone jakieś małe miasto, to by żadnego wpływu na wojnę nie miało, bo Ukraińcy i tak walczyliby dalej – zapewnił.