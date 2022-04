Zalali wieś, by powstrzymać rosyjskie natarcie. "Uratowaliśmy Kijów!"

W pierwszych dnia wojny Ukraińcy zdecydowali się na nietypowy krok: celowo podtopili jedną z podkijowskich wsi. Otwarto pobliską tamę, a krótko potem miejscowe drogi i domy znalazły się pod wodą. W ten sposób udało się powstrzymać ofensywę Rosjan na ukraińską stolicę - relacjonuje "New York Times". - Uratowaliśmy Kijów - mówi jedna z mieszkanek Demidowa w rozmowie z dziennikiem. A wolontariusz, który pomaga w osuszaniu wsi dodaje: - 50 zalanych domów to niewielka strata.

25 lutego, w drugim dniu rosyjskiej inwazji, ukraińskie wojska celowo otworzyły tamę w Demidowie w obwodzie kijowskim i zalały najbliższą okolicę, uniemożliwiając ruch czołgów wroga w kierunku stolicy - poinformował w środowym reportażu amerykański dziennik "New York Times".

Powódź w Demidowie zablokowała północną krawędź Kijowa na zachodnim brzegu Dniepru i odegrała kluczową rolę w marcowych walkach, ponieważ siły ukraińskie odparły rosyjskie próby okrążenia Kijowa i ostatecznie zmusiły Rosjan do odwrotu. Jak opisuje dziennik, woda stworzyła skuteczną barierę dla czołgów i przekierowała siły agresora na znacznie mniej przystępny, gęściej zaludniony teren - do miejscowości Bucza, Irpień i Hostomel.

Andre Luis Alves/Anadolu Agency via Getty Images

Wieś Demidów w obwodzie kijowskim została celowo zalana 25 lutego

"Zwycięstwo taktyczne"

Ukraińcy "kupili" w ten sposób czas na przygotowanie obrony stolicy - ocenia "New York Times", określając decyzję o otwarciu tamy w Demidowie mianem "zwycięstwa taktycznego".

Ograniczyło to również możliwość przeprawy przez rzekę Irpień, jeden z dopływów Dniepru. Rosyjskie wojska bezskutecznie próbowały pokonać tę przeszkodę, korzystając z mostu pontonowego i przejeżdżając przez podmokły teren pod ostrzałem ukraińskiej artylerii.

Siły agresora patrolowały Demidów, ale dzięki decyzji o zalaniu okolicy miejscowość nie znalazła się na linii frontu i nie doszło tam do masowych zbrodni na ludności cywilnej - przekazał amerykański dziennik.

"Wszyscy mieszkańcy wsi rozumieli tę decyzję"

Osuszanie wsi i przywrócenie jej do dawnego stanu może potrwać tygodnie, a nawet miesiące. Mimo wszystko mieszkańcy Demidowa twierdzą, że było warto.

- Wszyscy mieszkańcy wsi rozumieli tę decyzję (o zatopieniu części miejscowości - red.) i nikt ani przez chwilę jej nie żałował. Uratowaliśmy Kijów! - powiedziała mieszkanka Demidowa, cytowana przez "New York Times". - 50 zalanych domów to niewielka strata - ocenił jeden z wolontariuszy, pomagających obecnie w osuszaniu Demidowa.

Taktyka spalonej ziemi

Jak pisze "NYT", to co wydarzyło się w Demidowie nie było wyjątkiem. Dziennik zwraca uwagę, że od początku wojny Ukraina szybko i skutecznie sieje spustoszenie na własnym terytorium, często niszcząc własną infrastrukturę, by udaremnić ofensywę liczebniejszej i lepiej uzbrojonej rosyjskiej armii. Siły ukraińskie bez wahania wysadzają mosty, bombardują drogi oraz paraliżują tory kolejowe i lotniska. Celem tych działań jest spowolnienie postępów wojsk rosyjskich.