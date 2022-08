Ukraina. Dedykacje na pociskach i rakietach. Kanadyjczycy wspierają ukraińską armię

Koszt napisania specjalnej dedykacji to 150 do 2000 dolarów - podała telewizja Global News, zamieszczając zdjęcia z napisami takimi, jak "Love from Toronto" czy "Glory to Ukraine" do niecenzuralnych życzeń dla prezydenta Rosji Władimira Putina. Fundusze trafiają do ukraińskiego Centrum Pomocy Armii, kupującego wyposażenie dla ukraińskich żołnierzy.