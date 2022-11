Eksperci ISW: siły rosyjskie kontynuują wycofywanie się z obwodu chersońskiego

"Poseł do spraw okupacji Chersonia Kyryło Stremousow stwierdził 3 listopada, że rosyjskie siły 'najprawdopodobniej wycofają się na wschodni brzeg' rzeki Dniepr, apelując do cywilów, by jak najszybciej ewakuowali się z Chersonia" - podał Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War) w sprawozdaniu, które ukazało się w czwartek wieczorem.