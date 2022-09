Częściowa mobilizacja w Rosji. Zełenski: Putin chce utopić Ukrainę we krwi własnych żołnierzy

Ogłoszona przez Władimira Putina częściowa mobilizacja potwierdza, że Rosja ma "problemy z oficerami i innym personelem wojskowym" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild". Putin "chce utopić Ukrainę we krwi, także we krwi własnych żołnierzy" - dodał ukraiński przywódca.

Problem z oficerami

Putin "widzi, że duża część tych, którzy do nas przychodzą, po prostu ucieka". - On chce utopić Ukrainę we krwi, ale także we krwi własnych żołnierzy - dodał Zełenski.