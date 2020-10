Wyrok sądu o deklaracjach majątkowych "cofa Ukrainę nie do 2013 roku, a do 1991"

Sędziowie ukraińskiego Sądu Konstytucyjnego zdecydowali we wtorek, że odpowiedzialność karna za świadome umieszczenie niezgodnych z prawdą informacji w deklaracjach urzędników i deputowanych jest "nadmierną karą". Części pełnomocnictw, np. związanych z kontrolowaniem deklaracji, została pozbawiona Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK).

Zgodnie z decyzją sądu w środę NAZK zamknęła dostęp do rejestru elektronicznych deklaracji. "Decyzja Sądu Konstytucyjnego cofa Ukrainę nie do 2013 roku, a do 1991, kiedy w ogóle w zasadzie nie było żadnego antykorupcyjnego prawa. Całkowicie kasuje wszystkie mechanizmy zapobiegania korupcji, które były budowane w latach niezależności" - powiedział portalowi Ukraińska Prawda szef NAZK Ołeksandr Nowikow.