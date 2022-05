Siostra zakonna w szeregach brygady pancernej. "Poszłam do wojenkomatu i zapytałam, czy wezmą mnie do wojska"

Natalia jest siostrą zakonną, położną i sanitariuszką. W Ukrainie służy w 1 Samodzielnej Brygadzie Pancernej spod Desny. To ta jednostka walczyła w Czernihowie, a teraz jest na południu kraju, gdzie skoncentrowały się starcia z Rosjanami. O tym, jak do tego doszło, że znalazła się na polu walki i jak ta walka przebiegała, opowiedziała dokumentaliście i dziennikarzowi Mateuszowi Lachowskiemu.

24 lutego - w dniu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę - siostra Natalia jak co dzień udała się do szpitala, gdzie pracowała jako położna. Tamtego dnia nie wróciła już z dyżuru. Utknęła w szpitalu na ponad tydzień. - Miasto było zablokowane. Przez siedem dni we dwójkę się zmienialiśmy, pracowaliśmy i spaliśmy na zmianę, dopóki wszystko nie zostało ewakuowane - relacjonowała.