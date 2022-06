Rosyjskim żołnierzom brakuje majtek, skarpet i papieru toaletowego. Lista próśb dowódcy wysłana do Nowosybirska

Tysiąc paczek papierosów z filtrem, papier toaletowy, skarpety, majtki i ciastka - to lista rzeczy, o jakie rosyjski dowódca miał prosić mera Nowosybirska. Kopię dokumentu opublikował niezależny deputowany rady miejskiej Siergiej Bojko.

Wśród rzeczy, o jakie zawnioskował, są między innymi majtki, skarpety, papier toaletowy, papierosy, zapałki, chusteczki do nosa, środki odstraszające komary.

Pełna lista życzeń

Dowódca prosi o nadesłanie: pięciu tysięcy skarpet, dwóch tysięcy t-shirtów, dwóch tysięcy majtek, po tysiąc paczek chusteczek nawilżanych, nawilżanego papieru, chusteczek higienicznych, kostek mydła oraz szamponów, 500 rolek papieru toaletowego, pięć tysięcy opatrunków, po tysiąc sztuk maści na gojenie ran Levomekol, kremu antyseptycznego Boro plus oraz środka na odstraszanie komarów, po tysiąc paczek kawy rozpuszczalnej oraz herbat zielonej i czarnej, po 100 kg ciasteczek, wafli i cukierków oraz po 1000 paczek papierosów z filtrem i pudełek zapałek.

Władze Nowosybirska przekierowały prośbę do szefów "organizacji rynku konsumenckiego" w mieście - napisano w kopii innego dokumentu.

Sam Siergiej Bojko przyznał w jednym z komentarzy, że początkowo myślał, że ten dokument to podróbka. "Kreml przygotowywał się do wojny od dwóch lat. Cóż, nie mogli zapomnieć o mydle i skarpetkach. Ale zadzwoniliśmy do administracji i wszystko potwierdziliśmy. Wyślę nagranie jutro" - napisał.