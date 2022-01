Ukraińskie władze: za cyberatakiem na strony rządowe stoi Rosja. "Wszystkie dowody na to wskazują"

Cyberatak uznany za element wojny hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie

Celem było - według resortu - zastraszenie społeczeństwa i destabilizacja sytuacji w kraju poprzez zatrzymanie pracy sektora państwowego i podkopanie zaufania Ukraińców do władzy. Ten cel można osiągnąć poprzez "wrzucanie do przestrzeni informacyjnej fejków o słabości krytycznej infrastruktury informacyjnej i wyciek danych personalnych Ukraińców" - kontynuowało ministerstwo, apelując do Ukraińców, by "nie poddawali się panice" i zapewniając, że wszystkie ich dane są bezpiecznie przechowywane w państwowych rejestrach.