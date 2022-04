Co doniesienia o zniszczeniach rosyjskich ciężarówek mówią o stanie armii Władimira Putina?

"Myśląc o współczesnych działaniach wojennych, na myśl przychodzą obrazy żołnierzy, czołgów i pocisków. Jednak prawdopodobnie ważniejsze od nich są ciężarówki. Armie ich potrzebują, aby przewieźć żołnierzy na linię frontu, zaopatrzyć czołgi w pociski i dostarczyć pociski. Krótko mówiąc - każda armia, która nie dba o swoje ciężarówki, robi to na własne ryzyko" - pisze CNN.

- Wszystko, czego armia potrzebuje do działania, pochodzi od ciężarówki - podkreślił Trent Telenko, były audytor kontroli jakości w amerykańskiej Agencji Zarządzania Kontraktami Obronnymi.

Ekspert zwrócił uwagę, że opony w zestawie rozpadały się zaledwie kilka tygodni po rozpoczęciu wojny. Opisał, że jeśli ciężarówki nie przemieszczają się często, ich guma ponach staje się krucha, a ścianki opon są podatne na pęknięcia i rozdarcia. Dla Telenki, który przez ponad dekadę specjalizował się w problemach konserwacyjnych floty ciężarówek armii amerykańskiej, stan Pancyr S1 jest rażącym błędem. Wyjaśniał, że jeśli "nie wykonuje się konserwacji zapobiegawczej w czymś tak istotnym, to jasne jest, że cała flota samochodów ciężarowych była traktowana podobnie".

Telenko nie jest pierwszym, który wykrył brak profesjonalizmu w rosyjskiej armii. CNN przypomina tu wydarzenie z początku wojny, w pierwszych dniach marca, gdy nieco ponad 60-kilometrowy konwój rosyjskich pojazdów opancerzonych utknął około 30 kilometrów od Kijowa. Według brytyjskiego resortu obrony nie stało się to jedynie przez opór Ukraińców, a przez "awarie mechaniczne".

1,5 km w czasie pokoju, to 16-32 km w czasie wojny

- Cywilne ciężarówki nie są produkowane do celów wojskowych. Nie są stworzone do przewożenia ładunków, nie są stworzone do przewożenia określonego sprzętu. W wielu przypadkach nie mogą nawet jeździć poza drogami - tłumaczył O'Brien.