"Załamanie gospodarcze", "niebezpieczne życie w warunkach wojennych". Co może czekać Rosjan

"Specjalnie jechali, by odpocząć w miejscach działań bojowych"

Portnikow, pytany o rozwój sytuacji na półwyspie i o to, czy turyści powinni opuścić Krym, odpowiedział: - Sytuacja w czasie wojny jest nieprzewidywalna, w wojnach nie ma logiki. W czasie wojen jugosłowiańskich wielokrotnie widziałem ludzi, którzy specjalnie jechali, by odpocząć w miejscach działań bojowych, bo chcieli pokazać, że to jest "nasze". Zakładam, że w Federacji Rosyjskiej są ludzie, dla których przyjazd na Krym w celu odpoczynku ma zademonstrować Ukraińcom, że to terytorium jest już na zawsze okupowane - dodał.