CNN: pod Chersoniem rosyjski żołnierz zgwałcił ciężarną 16-latkę

Do gwałtu miało dojść w połowie marca. Dasza (imię zmienione) razem z innymi dziećmi wyszła z piwnicy - w dopiero co zajętej przez Rosjan wsi - po jedzenie. Jak opisuje CNN, od razu wpadli na dwóch rosyjskich żołnierzy. Ci wpuścili ich do kuchni. Jeden z nich - według Daszy - był pijany. Zaczął wypytywać, ile pokoi jest w domu i w jakim wieku są dzieci. Potem wezwał matkę nastolatki i kazał jej pójść z nim do innego pokoju.

"Kiedy stawiałam opór, dusił mnie"

CNN: dowódca krzyczał do niej, że zrobiłby jej to samo

Jak mówiła, było to "przerażające przesłuchanie". - On zastosował jakąś taktykę psychologiczną. Zaczął mówić mi to samo, co mówił do mnie gwałciciel. Krzyczał na mnie, że zrobiłby to samo, co gwałciciel. Byłam tak przerażona, że zaczęłam płakać - opowiadała dziewczyna dziennikarzom stacji.