Ciąg dalszy zmian w rządzie Ukrainy. Zełenski wskazał kolejną osobę

W sobotę na platformie X Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaproponował byłemu premierowi i dotychczasowemu szefowi resortu obrony Ukrainy Denysowi Szmyhalowi objęcie stanowiska ministra energetyki oraz pierwszego wicepremiera. Wyraził również wdzięczność za jego systematyczną pracę w resorcie obrony oraz "za zintensyfikowane działania mające na celu zapewnienie ochrony ich państwa".

"Kluczowe jest, abyśmy po każdym rosyjskim ataku mogli szybko odbudować to, co zostało zniszczone, a rozwój ukraińskiego sektora energetycznego pozostał stabilny i wystarczający, aby zaspokoić potrzeby kraju" - wyjaśnił Zełenski.

Prezydent poinformował, że przeprowadził w tej sprawie konsultacje z premierką Julią Swyrydenko i wyraził nadzieję, że parlament poprze kandydaturę Szmyhala na wskazane stanowiska.

I met with Denys Shmyhal. I am grateful for his systematic work in the Ministry of Defense and for the processes stepped up to ensure the protection of our state. This kind of systematic approach is exactly what Ukraine’s energy sector needs right now. It is crucial that, after… pic.twitter.com/Qs460xjROp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2026 Rozwiń

Szmyhal objął urząd premiera Ukrainy w marcu 2020 roku i sprawował tę funkcję do lipca bieżącego roku. Został wówczas mianowany ministrem obrony.

Zmiany w ukraińskiej administracji

Zełenski oświadczył w piątek, że zaproponował kandydaturę na nowego ministra obrony Mychajłowi Fedorowi, obecnemu pierwszemu wicepremierowi i ministrowi do spraw transformacji cyfrowej. Zapewnił wówczas, że Szmyhal pozostanie w administracji, obejmując zadania tak samo istotne dla obrony państwa.

Tego dnia były szef dowódca wywiadu wojskowego HUR generał Kyryło Budanow objął funkcję szefa prezydenckiej administracji. Kierownictwo HUR przejął natomiast dotychczasowy naczelnik wywiadu zagranicznego Ołeh Iwaszczenko.

