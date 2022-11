Rosja ogłosiła wycofanie wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. Doradca Zełenskiego tonuje nastroje

czytaj dalej

Były minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock został zawieszony w prawach członka klubu rządzącej Partii Konserwatywnej w związku ze swym udziałem w telewizyjnym reality show "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", którego uczestnicy mają za zadanie przetrwać w australijskiej dżungli.