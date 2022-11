Reporter CNN z Chersonia: to trudny czas dla mieszkańców, potrzebują wody i elektryczności

Chersoń na południu Ukrainy kilka dni temu wrócił pod kontrolę Ukraińców . W połowie tygodnia wojska rosyjskie ogłosiły wycofanie na lewy (wschodni) brzeg Dniepru, a pierwsi obrońcy weszli do miasta w piątek 11 listopada. W poniedziałek przybył tam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Prezydent Zełenski miał także przesłanie polityczne. Mówił, że siły zbrojne Ukrainy będą odbijać kolejne terytoria - mówił dziennikarz. Zwrócił uwagę, że prezydent zadeklarował, że "jest otwarty na pokój, ale będzie to pokój dla całej Ukrainy, nie pokój, który oferuje prezydent Putin".

Jak mówił reporter CNN, "to rzadki moment, prezydent Zełenski wyjechał ze stolicy i odwiedził jeden z odległych regionów Ukrainy". - Po drugiej strony rzeki są siły rosyjskie. Prezydent Zełenski był kilka kilometrów od linii frontu - podkreślił.

Chersoń przechodzi "bardzo trudny czas"

- Rosjanie wycofując się, zniszczyli całą infrastrukturę, którą wykorzystywało miasto. I to miało miejsce w ciągu 24-48 godzin. To olbrzymia rzecz, do której teraz Chersoń musi się dostosować. Sytuacja jest zupełnie inna niż w pozostałych częściach Ukrainy, gdzie nie ma elektryczności przez cztery, osiem godzin, tutaj nie ma prądu - relacjonował.