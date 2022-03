Chersoń przejęty przez Rosjan. Wiceburmistrz miasta w rozmowie z TVN24

Wiceburmistrz Chersonia: zbliżamy się do katastrofy humanitarnej

Mówił, że "wielu żołnierzy rosyjskich weszło do miasta". - Jesteśmy w tej chwili pod okupacją. Zbliżamy się do katastrofy humanitarnej. Potrzebujemy korytarza humanitarnego dla żywności i lekarstw - powtórzył wiceburmistrz. - Myślę, że Rosja będzie chciała stworzyć nowy samorząd dla naszego miasta i nam go tutaj narzucić. Staramy się egzystować, próbujemy pomagać naszym ludziom, ale nie wiem, jak długo będziemy w stanie to robić - dodał Strymaczenko.