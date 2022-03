Atak Rosji na Ukrainę. Proukraiński wiec w okupowanym przez wojsko rosyjskie Chersoniu

Na ulice Chersonia wyszły w niedzielę tysiące osób - podaje Ukraińska Prawda. W mieście zorganizowano wiec "Chersoń - to Ukraina". Miasto jest okupowane przez rosyjskie wojsko.

Na wiecu pod hasłem "Chersoń - to Ukraina" wiele ludzi trzymało ukraińskie flagi i wznoszono okrzyki "Chwała narodowi - śmierć wrogom", "Rosyjski żołnierzu, p… się" czy "Wracaj do domu, pókiś żyw". Miejscowy dziennikarz Kostiantyn Ryżenko powiedział, że w pewnym momencie wiecu zaczęto strzelać ludziom po nogach i co najmniej jeden chłopak dostał w nogę kulą kauczukową.