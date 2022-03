Atak Rosji na Ukrainę. Sytuacja w Chersoniu. Mer Ihor Kołychajew apeluje o korytarz humanitarny

Pogarsza się sytuacja w Chersoniu, mieście na południu Ukrainy nad rzeką Dniepr. Mer Ihor Kołychajew zaapelował do organizacji międzynarodowych o stworzenie korytarza humanitarnego dla mieszkańców. "Bez tego zginiemy" - napisał na Facebooku. Przez całą noc z wtorku na środę miasto było ostrzeliwane, na ulicach trwały walki, a do miasta w nocy wjechał rosyjski sprzęt - podała BBC Ukraina.

"Apeluję do wszystkich mediów: chersońskich, obwodowych, krajowych, światowych" - napisał mer Chersonia Ihor Kołychajew na Facebooku, prosząc media, by "wykorzystały siłę czwartej władzy" i pomogły uzyskać zielony korytarz dla mieszkańców miasta. "By wywieźć rannych i zabitych, dostarczyć do miasta leki i jedzenie. Bez tego zginiemy" - zaapelował.