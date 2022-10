Okupanci nakazują "natychmiastowe" przejście na lewy brzeg Dniepru. Ukraiński sztab o przygotowaniach do walk

Rosyjscy żołnierze w Chersoniu przebierają się w cywilne ubrania. To elementy przygotowań okupantów do walk ulicznych - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Z kolei portal Ukrainska Prawda podał, że okupacyjne władze nakazały mieszkańcom tego miasta "natychmiastowe" opuszczenie go i udanie się na lewy brzeg Dniepru. Zdaniem ukraińskiego wywiadu, Rosjanie przygotowują się też do wysadzenia zapory wodnej w Nowej Kachowce, zbudowanej na Dnieprze w obwodzie chersońskim. Chersoń leży poniżej jej lokalizacji.